Джере сломил сопротивление Лоренци в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Представитель Сербии Ласло Джерре пробился в полуфинал турнира категории ATP 250 в Стамбуле (Турция), обыграв итальянца Паоло Лоренци (Q) со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:3).



Теннисисты провели на корте 3 часа 16 минут. Джере выполнил 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 4 раза взял чужую подачу. На счету Лоренци 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в финал Джере поспорит с представителем Туниса Малеком Жазири. Другую полуфинальную пару составили японец Таро Дэниэл и француз Жереми Шарди.

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