Жазири: выиграв второй сет, я полностью изменил ход матча с Веселы

Представитель Туниса Малек Жазири прокомментировал победу над чехом Иржи Веселы со счётом 3:6, 6:4, 6:1 в четвертьфинале турнира в Стамбуле.



«Это очень важная победа. По правде говоря, я не считаю, что показал игру высокого уровня. Соперник здорово подавал и демонстрировал приличный теннис. Я не чувствовал себя комфортно и допускал много ошибок. Переломным моментом поединка стала концовка второй партии. Выиграв этот сет, я полностью изменил ход игры», — приводит слова Жазири пресс-служба ATP.



В полуфинале Жазири встретится с сербом Ласло Джере. Соревнования завершатся 6 мая.

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