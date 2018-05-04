Возняцки может обойти Халеп в рейтинге WTA по итогам турнира в Мадриде

Датчанка Каролина Возняцки может обойти румынку Симону Халеп и возглавить рейтинг WTA по итогам турнира в Мадриде.



В настоящий момент уроженка Оденсе уступает сопернице 1265 очков, однако отставание сократится до 330 очков с учётом вычета прошлогоднего результата – Халеп выиграла турнир, а Возняцки оступилась во втором круге.



Если румынка проиграет на старте, то датчанке для возвращения звания первой ракетки мира нужно дойти до полуфинала. Возняцки станет первой в рейтинге WTA, если доберётся до финала, а Халеп проиграет в четвертьфинале. Уроженка Оденсе гарантирует себе первую строчку в случае победы на турнире, даже если её соперница дойдёт до финала.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.