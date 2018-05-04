Карреньо-Буста обыграл Джарри в четвертьфинале турнира в Эшториле

Испанец Пабло Карреньо-Буста вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия). Второй номер посева обыграл чилийского спортсмена Николаса Джарри со счётом 6:2, 2:6, 6:1.



Матч длился 1 час 36 минут. Оба теннисиста обошлись без двойных ошибок. Карреньо-Буста выполнил 1 подачу навылет и 5 раз взял чужую подачу. На счету Джарри 1 эйс и 6 упущенных брейк-пойнтов.



В полуфинале испанец, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, ранее обыгравшим итальянца Симоне Болелли (Q).

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