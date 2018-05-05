Мертенс: Томлянович — серьёзная теннисистка, меня ждёт тяжёлый матч

Бельгийка Элисе Мертенс проанализировала уверенную победу над представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй (8) со счётом 6:0, 6:2 в полуфинале турнира в Рабате. В решающем матче первая ракетка соревнований встретится с австралийкой Айлой Томлянович.



«Я очень довольна своей игрой. Се Шувэй не зря добралась до полуфинала. Отличная теннисистка, обладающая богатым опытом. Это была тяжёлая баталия, но я рада, что смогла выйти в финал. Меня ждёт тяжёлый поединок, поскольку Томлянович является серьёзным соперником. Я прекрасно чувствую себя в Марокко, каждый болельщик желает мне удачи», — цитирует Мертенс пресс-служба тура.

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