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Мугуруса: турнир в Мадриде очень важен в плане подготовки к «Ролан Гаррос»

Мугуруса: турнир в Мадриде очень важен в плане подготовки к «Ролан Гаррос»
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от старта турнира в Мадриде. Третья ракетка мира не проходила на этих соревнованиях дальше второго круга.

«Не знаю, в чём причина неудачного выступления в Мадриде. Впрочем, это не означает, что мне не нравится выступать здесь. Это единственный женский турнир, который проходит в Испании, и он играет немаловажную роль с точки зрения подготовки к «Ролан Гаррос». Конечно, играя перед своими болельщиками, испытываешь серьёзное давление. Мне пришлось завершить выступление на турнире в Штутгарте по причине повреждения, но я смотрю в будущее с оптимизмом», — цитирует испанку издание Marca.

В стартовом матче Мугуруса, посеянная под третьим номером, встретится с китаянкой Пэн Шуай.

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