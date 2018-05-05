Мугуруса: турнир в Мадриде очень важен в плане подготовки к «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от старта турнира в Мадриде. Третья ракетка мира не проходила на этих соревнованиях дальше второго круга.



«Не знаю, в чём причина неудачного выступления в Мадриде. Впрочем, это не означает, что мне не нравится выступать здесь. Это единственный женский турнир, который проходит в Испании, и он играет немаловажную роль с точки зрения подготовки к «Ролан Гаррос». Конечно, играя перед своими болельщиками, испытываешь серьёзное давление. Мне пришлось завершить выступление на турнире в Штутгарте по причине повреждения, но я смотрю в будущее с оптимизмом», — цитирует испанку издание Marca.



В стартовом матче Мугуруса, посеянная под третьим номером, встретится с китаянкой Пэн Шуай.