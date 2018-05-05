Томлянович: не могу поверить, что вышла в финал турнира в Марокко

Представительница Австралии Айла Томлянович поделилась впечатлениями от выхода в финал турнира в Рабате (Марокко). Она обыграла сербку Александру Крунич со счётом 7:5, 6:2.



«Не могу поверить, что добралась до финала на этом турнире. Крунич – очень серьёзный соперник, особенно это касается игры на грунтовом покрытии. Я испытываю невероятные чувства, но при этом понимаю, что работа ещё не выполнена до конца. С нетерпением жду решающего поединка», — приводит слова австралийки официальный сайт WTA.



В финале Томлянович встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под первым номером.

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