Победы Квитовой и Бузэрнеску — в обзоре полуфиналов турнира в Праге

Чешская теннисистка Петра Квитова (2) вышла в финал турнира в Праге, в двух сетах обыграв представительницу Китая Чжан Шуай (6) со счётом 7:6 (8:6), 6:0. Поединок продолжался 1 час 18 минут. Петра 7 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов.

В финале соревнований в Праге Квитова поспорит с представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску, которая в трёх партиях обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты. Михаэла 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 двойных ошибок и 6 брейков.