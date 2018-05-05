Навратилова: Кар. Плишкова будет одним из фаворитов «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова выразила мнение, что чешка Каролина Плишкова будет одним из фаворитов «Ролан Гаррос».

«Каролина играет настолько мощно, что способна доминировать даже на грунте. Титул в Штутгарте показал это. Она будет одним из главных претендентов на победу на „Ролан Гаррос“. Соперницам очень тяжело справляться с её подачей из-за высокого отскока, причём даже вторая подача не является её слабым местом.

В Париже, как и в Штутгарте, достаточно быстрые корты для грунта, поэтому сила её ударов по-прежнему будет проблемой для оппоненток. Если Каролина сможет избежать большого количества ошибок, то будет очевидным фаворитом", — приводит слова Навратиловой официальный сайт WТА.