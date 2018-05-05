Соуза: выход в полуфинал домашнего турнира — запоминающееся и важное достижение

Португалец Жоау Соуза, переигравший в четвертьфинале турнира в Эшториле британца Кайла Эдмунда со счётом 6:3, 1:6, 6:0, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Это очень особенный момент для меня. Я не в первый раз вышел в полуфинал турнира АТР-250, но то обстоятельство, что это происходит в Португалии, делает нынешнее достижение по-настоящему запоминающимся и важным. Я очень рад тому, как я играл и справлялся с трудными ситуациями. Думаю, я показал теннис высокого уровня, особенно в третьем сете», — приводит слова Соузы официальный сайт турнира.