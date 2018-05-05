Эдмунд: постараюсь как можно скорее забыть о поражении от Соузы

Британец Кайл Эдмунд, уступивший в четвертьфинале турнира в Эшториле португальцу Жоау Соузе со счётом 3:6, 6:1, 0:6, признался, что не смог показать свой лучший теннис.

«Это был не мой день. Я очень расстроен, но надо двигаться дальше. Мне ещё предстоит сыграть здесь в парном разряде, так что нужно как можно скорее пережить эту неудачу и настроиться на парный полуфинал. Я проанализирую, что я сделал не так, что не позволило мне добиться успеха. Постараюсь учесть эти ошибки в следующих матчах», — приводит слова Эдмунда официальный сайт турнира.