Циципас: выходил на тай-брейк, как Криштиану Роналду

Грек Стефанос Циципас после победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (7:3) рассказал, как смог добиться успеха, уступая 0:3 на тай-брейке решающего сета.

«Когда я проигрывал 0:3 на тай-брейке, был предельно сосредоточен и ставил задачу не отпустить соперника в счёте ещё больше. В психологическом плане это был ключевой момент. Когда я выиграл два розыгрыша, то почувствовал подъём сил, стал действовать увереннее и бить сильнее. Если бы я проиграл и отставал 0:5, то это была бы катастрофа. Я смог сохранить спокойствие и довести матч до победы. Соперник стал ошибаться, а я выиграл семь очков кряду, это было невероятно.

Я выходил на тай-брейк, как на серию пенальти. Как это делает Криштиану Роналду", — приводит слова Циципаса официальный сайт турнира.

Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.