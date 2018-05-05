Хромачёва выиграла турнир в Аньнине и поднимется на 63-е место в рейтинге WТА

Россиянка Ирина Хромачёва в финале турнира серии «WТА-челленджер» в Аньнине с призовым фондом $ 125 тыс. переиграла китаянку Чжен Сайсай (4) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность поединка составила 2 часа 35 минут. 22-летняя москвичка, занимающая 210-е место в женской табели о рангах, исполнила один эйс, допустила семь двойных ошибок, реализовала семь брейк-пойнтов из 12 и проиграла восемь геймов на своей подаче.

Благодаря своему успеху Хромачёва в обновлённом рейтинге WТА поднимется сразу на 63-ю строчку и станет 147-й ракеткой мира.