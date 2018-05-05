Уимблдон и АТР получили премию «За технологические инновации в спорте»

Организаторы Уимблдона получили премию Yahoo Sports «За технологические инновации в области спорта» в номинации «Лучшая цифровая разработка». Реализовать задумку Всеанглийскому лаун-теннисному клубу помогла компания IBM.

Кроме того, учредители премии отметили АТР и АТР Media за применение новых технологий во время проведения Итогового чемпионата среди игроков не старше 21 года в Милане. Напомним, что на турнире вместо линейных арбитров работали роботы, а общение между теннисистами и тренерами осуществлялось посредством радиосвязи.