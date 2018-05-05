Донской вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде

Россиянин Евгений Донской (8) в первом раунде квалификации турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде переиграл итальянца Стефано Травалью со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. 27-летний москвич, занимающий 88-е место в рейтинге АТР, 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 5 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

За выход в основную сетку соревнований Донской поспорит с французом Пьером-Югом Эрбером (4), одолевшим индийца Рамкумара Раманатана.