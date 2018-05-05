Гарсия одолела Цибулкову на старте соревнований в Мадриде

Француженка Каролин Гарсия (7) в первом круге турнира в Мадриде сломила сопротивление словачки Доминики Цибулковой со счётом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. 24-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, исполнила 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, отыграла 9 брейк-пойнтов из 10 и выиграла 4 гейма на подаче оппонентки. Доминика 1 раз подала навылет при 2 двойных.

За выход в третий круг Гарсия поспорит либо с россиянкой Светланой Кузнецовой, либо с хорваткой Петрой Мартич.