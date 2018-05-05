Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Кар. Плишкова в Мадриде

Россиянка Елена Веснина в первом круге турнира в Мадриде сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (6). Встреча начнётся ориентировочно в 18:00 по московскому времени. Единственный поединок между этими соперницами состоялся на турнире в Истбурне в 2016 году, когда уверенную победу одержала Каролина — 6:1, 6:3.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Веснина — Кар. Плишкова.

Победительница этой встречи в следующем раунде сыграет либо с белоруской Викторией Азаренко, либо с сербкой Александрой Крунич.