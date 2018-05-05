Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

А. Зверев вышел в финал турнира в Мюнхене, обыграв Чхун Хёна

А. Зверев вышел в финал турнира в Мюнхене, обыграв Чхун Хёна
Теннис / ATP

Немец Александр Зверев (1) в полуфинале турнира в Мюнхене оказался сильнее корейца Чхун Хёна (4) со счётом 7:5, 6:2. Поединок продолжался 1 час 31 минуту. 21-летний уроженец Гамбурга, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

За седьмой титул в карьере и первый в текущем сезоне Зверев поспорит с победителем немецкого противостояния Максимилиан Мартерер — Филипп Кольшрайбер (6). Финал пройдёт 6 мая.

Мюнхен 2018. 1/2 финала
05 мая 2018 года, суббота. 14:40 МСК
Александр
Зверев
Чхун
Хён
7:5 6:2
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент