А. Зверев вышел в финал турнира в Мюнхене, обыграв Чхун Хёна

Немец Александр Зверев (1) в полуфинале турнира в Мюнхене оказался сильнее корейца Чхун Хёна (4) со счётом 7:5, 6:2. Поединок продолжался 1 час 31 минуту. 21-летний уроженец Гамбурга, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

За седьмой титул в карьере и первый в текущем сезоне Зверев поспорит с победителем немецкого противостояния Максимилиан Мартерер — Филипп Кольшрайбер (6). Финал пройдёт 6 мая.