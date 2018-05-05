Южный вышел в финал квалификации турнира в Мадриде

Россиянин Михаил Южный (14) в первом раунде квалификации турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде переиграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. 35-летний москвич, занимающий 99-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 эйса и допустил 1 двойную ошибку. Михаил реализовал 3 брейк-пойнта из 4, проиграв 1 гейм на своей подаче.

За право сыграть в основной сетке соревнований Южный поспорит с аргентинцем Федерико Дельбонисом (6), одолевшим испанца Мигеля Семмлера.