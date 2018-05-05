Костюк проиграла Арруабаррена-Весино в первом круге турнира в Мадриде

Украинка Марта Костюк (WC) потерпела поражение в матче первого круга на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уступив испанке Ларе Арруабаррена-Весино (WC) в трёх партиях — 3:6, 6:4, 2:6.



Поединок продолжался 1 час 41 минуту. Арруабаррена-Весино ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк 3 эйса, 10 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.



Следующей соперницей Арруабаррена-Весино станет либо немка Юлия Гёргес (11), либо венгерка Тимя Бабош.

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