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Костюк проиграла Арруабаррена-Весино в первом круге турнира в Мадриде

Костюк проиграла Арруабаррена-Весино в первом круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Украинка Марта Костюк (WC) потерпела поражение в матче первого круга на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уступив испанке Ларе Арруабаррена-Весино (WC) в трёх партиях — 3:6, 6:4, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 41 минуту. Арруабаррена-Весино ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Костюк 3 эйса, 10 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующей соперницей Арруабаррена-Весино станет либо немка Юлия Гёргес (11), либо венгерка Тимя Бабош.

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
05 мая 2018 года, суббота. 15:40 МСК
Марта
Костюк
Лара
Арруабаррена
3:6 6:4 2:6
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