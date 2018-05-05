Кольшрайбер победил Мартерера и стал соперником А. Зверева по финалу в Мюнхене

Немец Филипп Кольшрайбер (6) стал вторым финалистом турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия), легко обыграв соотечественника, Максимильяна Мартерера, — 6:2, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. Кольшрайбер 1 раз подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Мартерера 2 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За титул Филипп поспорит ещё с одним немецким игроком — Александром Зверевым (1). Зверев ранее победил южнокорейца Чхун Хёна (4).