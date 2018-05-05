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Кольшрайбер победил Мартерера и стал соперником А. Зверева по финалу в Мюнхене

Кольшрайбер победил Мартерера и стал соперником А. Зверева по финалу в Мюнхене
Теннис / ATP

Немец Филипп Кольшрайбер (6) стал вторым финалистом турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия), легко обыграв соотечественника, Максимильяна Мартерера, — 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. Кольшрайбер 1 раз подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Мартерера 2 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За титул Филипп поспорит ещё с одним немецким игроком — Александром Зверевым (1). Зверев ранее победил южнокорейца Чхун Хёна (4).

Мюнхен 2018. 1/2 финала
05 мая 2018 года, суббота. 16:35 МСК
Максимильян
Мартерер
Филипп
Кольшрайбер
2:6 4:6
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