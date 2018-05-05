Видеообзор финала Квитова — Бузэрнеску в Праге

Чешка Петра Квитова (2) в финале домашнего турнира в Праге переиграла румынку Михаэлу Бузэрнеску (7) со счётом 4:6, 6:2, 6:3. Продолжительность решающей встречи составила 2 часа 16 минут. 28-летняя уроженка Биловца, занимающая 10-е место в рейтинге WТА, четырежды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 и проиграла 3 гейма на подаче оппонентки.



Для Квитовой этот трофей стал 23-м в карьере и третьим в текущем сезоне после побед в Санкт-Петербурге и в Дохе.

Посмотреть видеозапись финала можно на «Чемпионате».