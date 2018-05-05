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10 эйсов помогли Гёргес уверенно победить Бабош в Мадриде

10 эйсов помогли Гёргес уверенно победить Бабош в Мадриде
Теннис / WTA

Немка Юлия Гёргес (11) вышла во второй раунд турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уверенно победив венгерку Тимю Бабош — 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 19 минут. Гёргес выполнила 10 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Бабош 3 подачи навылет, 1 двойная и 3 упущенных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Юлии станет испанка Лара Арруабаррена-Весино (WC), которая чуть ранее в трёх сетах одержала победу над украинкой Мартой Костюк (WC).

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
05 мая 2018 года, суббота. 16:55 МСК
Тимя
Бабош
Юлия
Гёргес
2:6 3:5
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