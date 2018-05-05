Вихлянцева за три с лишним часа одолела Линетт в финале квалификации Мадрида

Россиянка Наталья Вихлянцева (15) пробилась в основную сетку турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), одолев польку Магду Линетт (8) в трёх партиях — 7:5, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2). На тай-брейке второго сета Наталья упустила один матчбол, а в решающей партии проиграла свою подачу при счёте 5:4 с двойного матчбола.



Поединок продолжался 3 часа 8 минут. Вихлянцева 6 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Линетт 6 эйсов, 6 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.



Также барьер квалификации преодолели белоруска Арина Соболенко, испанка Сильвия Солер-Эспиноса, американки Бернарда Пера и Даниэль Коллинз, итальянка Сара Эррани, словачка Анна-Каролина Шмидлова и чешка Кристина Плишкова.