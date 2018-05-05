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Кудрявцева и Ворацова проиграли Чань и Ян на старте турнира в Мадриде

Кудрявцева и Ворацова проиграли Чань и Ян на старте турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Россиянка Алла Кудрявцева и чешка Рената Ворацова потерпели поражение в стартовом матче турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) в парном разряде, уступив Чань Хаочин из Китайского Тайбэя и китаянке Ян Чжаосюань (8) — 6:1, 4:6, [4:10].

Матч продолжался 1 час 18 минут. Чань и Ян ни разу не подали навылет, сделали 1 двойную ошибку и использовали 2 брейк-пойнта из 3. На счету Кудрявцевой и Ворацовой 1 эйс, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге Чань и Ян сыграют либо с Ларой Арруабаррена-Весино и Катариной Среботник, либо с Алисией Росольской и Эбигейл Спирс.

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