Циципас проиграл Ж. Соузе в полуфинале турнира в Эшториле на решающем тай-брейке

Грек Стефанос Циципас не сумел пробиться в финал турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), уступив местному теннисисту Жоау Соузе на решающем тай-брейке — 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).



Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Соуза 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Циципаса 4 эйса, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. За весь третий сет у теннисистов не было ни одного брейк-пойнта.



За титул Соуза поспорит либо с американцем Фрэнсисом Тиафо, либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (2).

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