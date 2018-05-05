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Циципас проиграл Ж. Соузе в полуфинале турнира в Эшториле на решающем тай-брейке

Циципас проиграл Ж. Соузе в полуфинале турнира в Эшториле на решающем тай-брейке
Теннис / ATP

Грек Стефанос Циципас не сумел пробиться в финал турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия), уступив местному теннисисту Жоау Соузе на решающем тай-брейке — 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Соуза 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Циципаса 4 эйса, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. За весь третий сет у теннисистов не было ни одного брейк-пойнта.

За титул Соуза поспорит либо с американцем Фрэнсисом Тиафо, либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (2).

Эшторил 2018. 1/2 финала
05 мая 2018 года, суббота. 17:10 МСК
Стефанос
Циципас
Жоау
Соуза
4:6 6:1 6:7
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