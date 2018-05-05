Дэниэл обыграл Шарди и впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

Японец Таро Дэниэл впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. В полуфинальном матче соревнований категории ATP 250 в Стамбуле (Турция) он одержал победу над французом Жереми Шарди в трёх партиях — 6:3, 4:6, 6:4. По ходу решающей партии японский теннисист дважды уступал с брейком.



Поединок продлился 2 часа 35 минут. Дэниэл дважды подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Шарди 1 эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Двойных у него не было.



За титул Таро поспорит либо с тунисцем Малеком Жазири, либо с сербом Ласло Джере.