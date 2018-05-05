Касаткина победила Ван Цян в Мадриде, прервав серию из трёх поражений

Россиянка Дарья Касаткина (14) прервала серию из трёх поражений, одолев китаянку Ван Цян в первом круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде в двух напряжённых партиях — 7:5, 7:6 (8:6). По ходу обоих сетов Дарья уступала с брейком, но сетболов у её соперницы не было.



Поединок продолжался 1 час 57 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Ван Цян 3 эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



Следующей соперницей Касаткиной станет либо чешка Катержина Синякова, либо румынка Сорана Кырстя.

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