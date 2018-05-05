Жазири и Дэниэл в воскресенье будут бороться за первый титул ATP в карьере

Тунисец Малек Жазири вышел в финал турнира категории ATP 250 в Стамбуле (Турция), победив серба Ласло Джере в двух партиях — 6:3, 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Жазири выполнил 1 эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Джере 3 подачи навылет, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



За титул Жазири поспорит с японцем Таро Дэниэлом, который впервые сыграет в решающем матче турнира ATP. В карьере 34-летнего Малека финалов ATP ранее тоже не было.