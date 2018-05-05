Контавейт одержала волевую победу над В. Уильямс в 1-м круге турнира в Мадриде

Эстонка Анетт Контавейт пробилась во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), одержав волевую победу над американкой Винус Уильямс (8) — 3:6, 6:3, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 55 минут. Контавейт 9 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала все 4 заработанных брейк-пойнта. На счету Уильямс 3 эйса, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
Следующей соперницей Анетт станет или белоруска Александра Саснович, или американка Даниэль Коллинз (Q).
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