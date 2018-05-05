Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Контавейт одержала волевую победу над В. Уильямс в 1-м круге турнира в Мадриде

Контавейт одержала волевую победу над В. Уильямс в 1-м круге турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Эстонка Анетт Контавейт пробилась во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), одержав волевую победу над американкой Винус Уильямс (8) — 3:6, 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. Контавейт 9 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала все 4 заработанных брейк-пойнта. На счету Уильямс 3 эйса, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующей соперницей Анетт станет или белоруска Александра Саснович, или американка Даниэль Коллинз (Q).

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
05 мая 2018 года, суббота. 20:00 МСК
Анетт
Контавейт
Винус
Уильямс
3:6 6:3 4:2
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент