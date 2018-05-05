Надаль: будет малореально закончить нынешний сезон первой ракеткой мира

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, которому необходимо защитить титул на «Мастерс 1000» в Мадриде, чтобы остаться лидером, сомневается, что сохранит первую строчку по итогам нынешнего сезона.



«Мне пришлось пожертвовать тремя месяцами сезона из-за травм. Пропустить три месяца и закончить сезон первой ракеткой мира — не скажу, что это невозможно, но малореально. В любом случае это никогда не было целью. Главное для меня — быть счастливым, делая то, что делаю. Всегда было так, а после всех титулов это проявляется ещё больше. Счастлив, когда здоров, когда могу соревноваться. Моя цель — быть в форме на всех неделях, когда играю.



Лёгких матчей не бывает, всегда можно столкнуться с проблемами. В любом раунде можно потерпеть поражение. Я всегда отношусь к соперникам с максимальным уважением, потому что случиться может всё что угодно», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.