Бегу победила Остапенко и может сыграть с Шараповой в Мадриде

Румынка Ирина Бегу выбила из сетки турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания) латвийку Елену Остапенко (5), действующую чемпионку «Ролан Гаррос». Поединок первого круга завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу Бегу.



Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Бегу выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Остапенко 2 подачи навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



Во втором раунде Бегу сыграет либо с россиянкой Марией Шараповой, либо со своей соотечественницей Михаэлой Бузэрнеску.