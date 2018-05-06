Мертенс: выигрыш стольких матчей подряд придаёт уверенности

Бельгийка Элисе Мертенс поделилась эмоциями после победы над хорваткой Айлой Томлянович в финальном матче турнира в Рабате.



«Конечно, выигрыш стольких матчей подряд придаёт уверенности, но всё равно нужно двигаться от игры к игре. Все соперницы разные, в каждом матче нужно побеждать. Конечно, я очень рада, как всё складывается. Я завоевала уже третий титул в году, и это великолепные ощущения.



В первом сете я доминировала, а она делала гораздо больше ошибок, чем я. Мне удалось очень хорошо начать и вторую партию, но потом было много геймов на „больше-меньше“, и всё могло повернуться в любую сторону. На моём матчболе она пробила точно в линию. Было досадно, но я рада, что победила в двух сетах.



Моя игра стала намного стабильнее, чем раньше. Я хорошо готова и психологически, и физически, и, конечно, здорово, что я выступаю стабильно», — приводит слова Мертенс официальный сайт WTA.

Мертенс завоевала второй титул подряд, став чемпионкой в Рабате