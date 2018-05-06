Чанг: хотя недавно Надаль был травмирован, сейчас он проходится по всем катком

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1989, американец Майкл Чанг, тренирующий японца Кея Нисикори, оценил его шансы против испанца Рафаэля Надаля на грунте. Теннисисты встречались в недавнем финале «Мастерс 1000» в Монте-Карло, где Надаль взял верх в двух сетах.



«Головой и сердцем я понимаю, что есть всего несколько игроков, способных победить Рафу на грунте. Один из них — Кей. Он хорошо стартовал в финальном матче с Надалем в Монте-Карло, повёл с брейком. К сожалению, перед этим он провёл четыре напряжённых трёхсетовых матча, и у него просто не было достаточно сил, чтобы победить в финале. Я верю, что если бы Кей был свеж и полностью придерживался своего игрового плана, то Рафу можно было бы победить. Конечно, это не было бы легко, особенно на грунте.



Я могу только снять перед Рафой шляпу. Вспомните, что он недавно вернулся после травмы. Но когда он ступает на грунт, его уверенность в себе увеличивается в раз, и уже неважно, что недавно у него была травма бедра. Он просто проходится по всем катком», — сказал Чанг в подкасте Beyond the Baseline.