Видеообзор матча Мертенс — Томлянович в Рабате

Бельгийка Элисе Мертенс стала чемпионкой на турнире категории International в Рабате (Марокко), победив в титульном матче хорватку Айлу Томлянович — 6:2, 7:6 (7:4).



Поединок продолжался 1 час 46 минут. Мертенс 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Томлянович 1 эйс, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.



Для Мертенс это четвёртый одиночный титул в карьере и третий в нынешнем сезоне, после Хобарта и Лугано, который завершился в середине апреля. С учётом поединков в Кубке Федерации, Элисе выиграла уже 12 одиночных матчей подряд.

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