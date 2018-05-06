Контавейт: у меня есть ощущение, что на грунте могу обыграть кого угодно

Эстонка Анетт Контавейт прокомментировала свою волевую победу над американкой Винус Уильямс в первом круге турнира в Мадриде.



«Я уже дважды проигрывала ей, так что сейчас мне было нечего терять. Я не чувствовала себя напуганной — наоборот, было ощущение, что здесь я могу бросить вызов любой сопернице. Было тяжело, потому что она мощно бьёт по мячу, но я успела отдохнуть дома после Штутгарта и была готова к новому старту.



Каждый матч в Штутгарте немного добавлял мне уверенности. Теперь я очень хорошо чувствую себя на грунте, у меня есть ощущение, что я могу обыграть кого угодно. Эта внутренняя уверенность в себе помогла мне победить в третьей партии.



Мне нравится ввязываться в более длинные по сравнению с другими покрытиями розыгрыши на грунте. В последнее время я прибавила в этом компоненте — теперь я лучше конструирую розыгрыши, чем раньше, и, безусловно, это помогает мне на песчаном покрытии.



В прошлом году я только пробивалась наверх, всё было в новинку. Сейчас ситуация совсем другая. У меня уже есть небольшой опыт, и я стараюсь идти от матча к матчу. Кроме того, теперь мне очень нравится грунт», — сказала Контавейт в интервью WTA Insider.

Контавейт одержала волевую победу над В. Уильямс в 1-м круге турнира в Мадриде