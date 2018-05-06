Саккари: предложила разделить деньги от федерации с Циципасом и Грамматикопулу

Гречанка Мария Саккари рассказала о своей реакции на предложенные ей федерацией тенниса деньги на подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио.



«Каждому спортсмену в моей стране выделяются какие-то деньги на подготовку к Олимпийским играм. Я, Стефанос и Валентини (Циципас и Грамматикопулу. — Прим. «Чемпионата») готовимся к Олимпиаде, но президент нашей теннисной федерации позвонил мне и сказал, что у них есть для меня $ 30 тыс. Я сразу ответила, что, думаю, нужно разделить их между нами. Валентини нуждается в деньгах больше, чем я, потому что она ниже в рейтинге, а Стефанос, конечно, заслуживает их не меньше, чем я. Он очень упорно работает. Мы все трудимся в поте лица и заслуживаем одинакового количества денег. Я уверена, что это правильное решение. Олимпийские игры появились в Греции. Для меня это очень важные соревнования. Надеюсь, я смогу попасть на Олимпиаду.



Стефанос — отличный парень. Он играет так здорово, и я просто не верю, что он не попадёт на Олимпиаду. Его победы и подъём в рейтинге были только вопросом времени. Мы с ним знакомы с детства. Его мама тоже играла в туре, как и моя. Кажется, она завершила карьеру раньше, чем моя мама. Они были знакомы во времена выступлений в туре.



Было бы здорово, если бы мы оба завоевали титулы на прошлой неделе, но, думаю, теннис в Греции растёт вместе с нами. Теперь он фигурирует в новостях, а до того лет 15 теннис там не упоминался вовсе. Наверное, некоторые даже не знали, кто такой Рафаэль Надаль! Сейчас многие дети следят за нашими выступлениями. Когда мы играли в Кубке Федерации, собрались полные трибуны. Это великолепные ощущения», — сказала Саккари в интервью WTA Insider.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.