Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бузэрнеску в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова в первом круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде сыграет с румынкой Михаэлой Бузэрнеску. Встреча начнётся приблизительно в 14:30 по московскому времени. Единственный поединок между этими соперницами состоялся 1 января этого года в стартовом раунде турнира в Шэньчжэне, и Мария выиграла со счётом 6:3, 6:0.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Шарапова — Бузэрнеску.



Победительница этой встречи в следующем раунде сыграет с румынкой Ириной Бегу, которая нанесла поражение латвийке Елене Остапенко (5).

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