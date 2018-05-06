Тренер Азаренко: Виктория очень рада, что наконец может играть за пределами США

Тренер белоруски Виктории Азаренко, Вячеслав Коников оценил нынешнее состояние своей подопечной.



«Сейчас она очень счастлива. Всё хорошо, и она готова играть. Она упорно работает и очень рада, что после стольких месяцев наконец может играть за пределами Соединённых Штатов — в Мадриде и на других турнирах в Европе.



Она во многом изменилась. Сейчас она гораздо сильнее, чем даже месяц или два назад — в психологическом смысле, в плане эмоций. И она настоящий профессионал, поэтому на корте она старается забыть обо всём, кроме тенниса, и концентрироваться только на игре. Если во время тренировок что-то идёт не так, я прошу её не думать о посторонних вещах.



Когда она не занята теннисом, то полностью концентрируется на ребёнке. Она проводит с ним большую часть свободного времени. У неё отличный сын, он всегда смеётся», — приводит слова Коникова официальный сайт WTA.

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