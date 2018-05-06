Кузнецова сообщила о смене тренера

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала об изменениях в своей команде. Напомним, что в первом круге турнира в Мадриде она проиграла хорватке Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6.



«После Майами я почувствовала, что мне и моему тренеру, Карлосу Мартинесу, нужно какое-то время побыть порознь. Сейчас я на временной основе пригласила Гильермо Каньяса, и пока мне нравится наша совместная работа. Раньше у меня никогда не было операций, так что восстановление после неё — новый вызов», — приводит слова Кузнецовой WTA Insider.



Каньяс ранее работал с латвийцем Эрнестом Гулбисом, россиянином Теймуразом Габашвили и сербкой Еленой Янкович.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.