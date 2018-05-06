Чилич: хочу приезжать на каждый турнир за победой, как Федерер и Надаль

Хорват Марин Чилич, четвёртая ракетка мира, рассказал о своей свадьбе и о целях в теннисе.



«Выбрать дату для свадьбы было непросто. После свадьбы я сказал супруге, что еду в Стамбул, и собираюсь отправиться туда в одиночку. Она ответила, что я не могу никуда ехать один в первую неделю супружеской жизни, и полетела со мной. Кристина всегда поддерживала меня. Она даёт мне силы и внутреннее спокойствие.



Моя главная цель в теннисе — однажды стать первой ракеткой мира. Думаю, сейчас я на отличной позиции. Я начал год с финала Australian Open, где сыграл хорошо, а в прошлом сезоне был в финале Уимблдона. Задача-минимум на этот сезон — остаться в топ-5. Кроме того, я хочу выиграть ещё один турнир „Большого шлема“. Это тоже серьёзный вызов, конкуренция высока.



Непросто держать концентрацию и высокий уровень игры на всех турнирах, в которых участвуешь. Роджер и Рафа приезжают на любое соревнование за победой. Я тружусь каждый день, чтобы так же подходить ко всем турнирам», — приводит слова Чилича Tennis World USA.

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