Южный проиграл Дельбонису в финале квалификации «Мастерса» в Мадриде

Россиянин Михаил Южный (14) не смог пробиться в основную сетку турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), проиграв аргентинцу Федерико Дельбонису (6) в двух сетах — 3:6, 1:6.



Поединок продолжался 54 минуты. Дельбонис выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и использовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Южного три подачи навылет, одна двойная и один заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.



Дельбонис стал первым теннисистом, вышедшим в основу турнира в Мадриде — 2018 через квалификацию.