Пуиг победила Дияс и может сыграть с Квитовой в Мадриде

Пуэрториканка Моника Пуиг (WC) стала участницей 1/16 финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв представительницу Казахстан Зарину Дияс в трёх партиях — 6:4, 2:6, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 58 минут. Пуиг выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Дияс два эйса, три двойные и пять реализованных брейк-пойнтов из 16.



Следующей соперницей пуэрториканской теннисистки станет либо чешка Петра Квитова (10), либо украинка Леся Цуренко.