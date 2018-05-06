Пуиг победила Дияс и может сыграть с Квитовой в Мадриде

Пуэрториканка Моника Пуиг (WC) стала участницей 1/16 финала турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), обыграв представительницу Казахстан Зарину Дияс в трёх партиях — 6:4, 2:6, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 58 минут. Пуиг выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Дияс два эйса, три двойные и пять реализованных брейк-пойнтов из 16.
Следующей соперницей пуэрториканской теннисистки станет либо чешка Петра Квитова (10), либо украинка Леся Цуренко.
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