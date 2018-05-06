Павлюченкова проиграла сделавшей 15 эйсов Стосур в первом круге в Мадриде

Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение на старте турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уступив австралийке Саманте Стосур в трёх партиях — 1:6, 7:6 (7:2), 3:6.



Теннисистки провели на корте два часа. Стосур выполнила 15 эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Павлюченковой три двойные и один реализованный брейк-пойнт из двух. Подач навылет у Анастасии не было.



Следующей соперницей Стосур станет либо американка Слоан Стивенс (9), либо испанка Сильвия Солер-Эспиноса (Q).

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