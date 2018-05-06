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Павлюченкова проиграла сделавшей 15 эйсов Стосур в первом круге в Мадриде

Павлюченкова проиграла сделавшей 15 эйсов Стосур в первом круге в Мадриде
Теннис / WTA

Россиянка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение на старте турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), уступив австралийке Саманте Стосур в трёх партиях — 1:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Теннисистки провели на корте два часа. Стосур выполнила 15 эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Павлюченковой три двойные и один реализованный брейк-пойнт из двух. Подач навылет у Анастасии не было.

Следующей соперницей Стосур станет либо американка Слоан Стивенс (9), либо испанка Сильвия Солер-Эспиноса (Q).

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 12:00 МСК
Саманта
Стосур
Анастасия
Павлюченкова
6:1 6:7 6:3
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