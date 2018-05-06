Донской одержал волевую победу над Эрбером в финале квалификации Мадрида

Россиянин Евгений Донской (8) пробился в основную сетку турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде, одержав волевую победу над французом Пьер-Югом Эрбером (4) — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). На тай-брейке Донской дожал соперника с третьего матчбола.



Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Донской трижды подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и использовал один брейк-пойнт из семи. На счету Эрбера 10 эйсов, пять двойных и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Расстановка прошедших отборочные соревнования теннисистов по сетке состоится после завершения всех матчей квалификации.