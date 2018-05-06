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Суарес-Наварро победила Стрыцову и встретится со Свитолиной на турнире в Мадриде

Суарес-Наварро победила Стрыцову и встретится со Свитолиной на турнире в Мадриде
Теннис / WTA

Испанка Карла Суарес-Наварро вышла во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), победив чешку Барбору Стрыцову в двух партиях — 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Суарес-Наварро дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Стрыцова не выполнила ни одного эйса, сделала одну двойную и упустила все шесть брейк-пойнтов. Пять из шести брейк-пойнтов у Барборы были в четвёртом гейме матча.

Следующей соперницей Суарес-Наварро станет украинка Элина Свитолина (4).

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 14:45 МСК
Барбора
Стрыцова
Карла
Суарес-Наварро
3:6 1:1
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