Суарес-Наварро победила Стрыцову и встретится со Свитолиной на турнире в Мадриде

Испанка Карла Суарес-Наварро вышла во второй круг турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), победив чешку Барбору Стрыцову в двух партиях — 6:3, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Суарес-Наварро дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. Стрыцова не выполнила ни одного эйса, сделала одну двойную и упустила все шесть брейк-пойнтов. Пять из шести брейк-пойнтов у Барборы были в четвёртом гейме матча.



Следующей соперницей Суарес-Наварро станет украинка Элина Свитолина (4).