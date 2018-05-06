Севастова обыграла Шмидлову в первом раунде турнира в Мадриде

Латвийка Анастасия Севастова (15) пробилась во второй раунд турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), победив словачку Анну-Каролину Шмидлову (Q) в трёх партиях — 6:3, 4:6, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Севастова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шмидловой два эйса, две двойные и два реализованных брейк-пойнта из пяти.



В следующем круге Севастова сыграет с голландкой Кики Бертенс, которая нанесла поражение гречанке Марии Саккари.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.