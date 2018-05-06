Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Севастова обыграла Шмидлову в первом раунде турнира в Мадриде

Севастова обыграла Шмидлову в первом раунде турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Латвийка Анастасия Севастова (15) пробилась во второй раунд турнира категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), победив словачку Анну-Каролину Шмидлову (Q) в трёх партиях — 6:3, 4:6, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Севастова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шмидловой два эйса, две двойные и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Севастова сыграет с голландкой Кики Бертенс, которая нанесла поражение гречанке Марии Саккари.

Мадрид (ж) 2018. 1-й круг
06 мая 2018 года, воскресенье. 14:25 МСК
Анастасия
Севастова
Анна
Шмидлова
6:3 4:6 3:2
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент