Дель Потро: Надаль остаётся грунтовым королём, но мы постараемся удивить его

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высоко оценил способности первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля.



«Рафа по-прежнему является грунтовым королём. Тем не менее остальные теннисисты прикладывают максимальные усилия, чтобы обыграть его. Если Надаль продолжит побеждать, никто не удивится. Если же кому-то удастся нанести ему поражение, это станет сюрпризом. Мы хотим сделать всё, чтобы удивить Рафу», — приводит слова аргентинца Ubitennis.



Первым соперником дель Потро на турнире в Мадриде будет либо француз Жюльен Беннето (LD), либо босниец Дамир Джумхур.

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