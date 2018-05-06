Возняцки: иногда на грунте чувствую себя немножко как оленёнок Бэмби

Экс первая ракетка мира, чемпионка Australian Open — 2018 Каролина Возняцки рассказала, как чувствует себя на песчаном покрытии.



«Иногда на грунте я чувствую себя немножко как оленёнок Бэмби. Отличные удары на этом покрытии не всегда приносят успех. Можно несколько раз подряд здорово пробить, и это мало что тебе даст. Грунт выравнивает шансы теннисисток, и неудивительно, что на „Ролан Гаррос“ часто меняются чемпионки», — приводит слова Возняцки WTA Insider.

В первом круге турнира в Мадриде датчанка обыграла представляющую Австралию Дарью Гаврилову со счётом 6:3, 6:1.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.