Азаренко: счастлива быть в Европе, дышать здесь свежим воздухом

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, впервые после Уимблдона-2017 отправившаяся на турниры в Европу и обыгравшая сербку Александру Крунич в первом круге соревнований в Мадриде, поделилась эмоциями по поводу того, что смогла покинуть территорию США вместе с сыном Лео.
«Я была так рада просто лететь в этом самолёте [из США в Европу] — вы не представляете себе насколько. Я невероятно счастлива просто дышать свежим европейским воздухом, есть европейскую еду и так далее», — приводит слова Азаренко WTA Insider.
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